Đắk Lắk: Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong rừng sâu

Chiều 8-7, Ban Chỉ huy Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong rừng tại xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, cựu giao liên Sô Hỗn (sinh năm 1930, trú xã Tây Sơn) đã chia sẻ thông tin về những liệt sĩ nằm xuống tại khu vực rừng núi nơi Bệnh xá Trúc Bạch đóng quân (năm 1968-1969). Bệnh xá nằm bên dòng suối Cà Lúi, thuộc thôn Gia Trụ, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là xã Tây Sơn, Đắk Lắk). Thời điểm đó ông làm giao liên nên biết được nơi chôn cất các liệt sĩ xung quanh khu vực Bệnh xá.

Đội K51 băng rừng quy tập hài cốt các liệt sĩ

Nắm bắt nguồn thông tin quý giá này, Đội K51 đã băng rừng, lội suối để quy tập hài cốt các liệt sĩ. Dưới sự chỉ dẫn của cụ Sô Hỗn, Đội K51 đã khảo sát kỹ lưỡng, khai quật tại các vị trí nghi vấn và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ (chưa rõ danh tính). Các hài cốt được bọc vẹn nguyên trong túi tử sĩ.

Khai quật, quy tập hài cốt các liệt sĩ

Hài cốt các liệt sĩ được quy tập đưa về địa phương để tổ chức Lễ truy điệu và an táng

Hiện, 2 hài cốt liệt sĩ đã được các cơ quan chuyên môn lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính theo đúng quy trình, hướng dẫn. Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đang khẩn trương chuẩn bị các công tác để tổ chức Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ theo đúng nghi thức quân đội.

MAI CƯỜNG