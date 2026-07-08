Siêu bão Bavi vẫn duy trì cường độ rất mạnh

Siêu bão Bavi tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và hướng về khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Dù khả năng đi vào Biển Đông thấp, hoàn lưu bão vẫn có thể gây gió mạnh, sóng cao, biển động mạnh trên nhiều vùng biển của Biển Đông từ ngày 9 đến 11-7.

﻿Vị trí tâm bão Bavi lúc 16 giờ 40 phút ngày 8-7 trên ảnh mây vệ tinh Himawari. Ảnh chụp màn hình từ Zoom Earth

Chiều 8-7, theo cập nhật của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Bavi vẫn duy trì cường độ rất mạnh và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Lúc 15 giờ ngày 8-7, tâm bão ở khoảng 16,9 độ vĩ Bắc - 133 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 50m/giây, khoảng 180km/giờ; gió giật tới 70m/giây, khoảng 252km/giờ. Hoàn lưu gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 280km; vùng gió mạnh từ cấp 7 trở lên mở rộng khoảng 650km quanh tâm bão.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong ngày 9-7, bão vẫn giữ cường độ rất mạnh, sức gió cực đại gần tâm 50m/giây, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó chuyển dần sang hướng Tây Bắc.

Đến ngày 10-7, bão tiếp tục hướng về vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), bắt đầu suy yếu nhưng vẫn được xếp loại bão rất mạnh, với sức gió mạnh nhất gần tâm còn 50m/giây.

Ngày 11-7, khi tiến gần khu vực giữa đảo Đài Loan (Trung Quốc) và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), bão tiếp tục giảm cường độ. Dự báo chiều 12-7, sau khi đi sâu vào đất liền miền Đông Trung Quốc, bão Bavi có thể suy yếu, sức gió mạnh nhất còn 20m/giây.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia của Việt Nam cho biết, siêu bão Bavi đã giảm xuống cấp 16, giật trên cấp 17. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Từ trưa và chiều 9-7, bão chuyển hướng Tây Tây Bắc, tiếp tục tiến về phía đảo Đài Loan. Đêm 11, rạng sáng 12-7, bão dự kiến đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Do bão Bavi có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão vẫn có thể gây tác động gián tiếp đến thời tiết trên Biển Đông.

Từ gần sáng và trong ngày 9-7, gió Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, mạnh dần lên cấp 6. Trong các ngày 10 và 11-7, gió ở khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông, gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

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