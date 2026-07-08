Đổi tên dự án "Luật Đô thị đặc biệt" thành "Luật Phát triển đô thị"

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 8-7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.

Cụ thể, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, báo cáo, tờ trình: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); hồ sơ chính sách Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Bộ luật Hình sự (sửa đổi); nội dung cơ bản và những vấn đề cần xin ý kiến về Luật Phát triển đô thị; báo cáo về định hướng Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; tờ trình đề án thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi báo cáo Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các dự án luật, báo cáo, tờ trình để các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu và hoàn thiện.

Trong đó, với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị rà soát, bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật; bảo đảm đồng bộ, không phát sinh các quy trình hành chính song song hoặc chồng chéo thẩm quyền giữa cấp tỉnh và các cơ quan quản lý đất đai tại địa phương, như: không chồng chéo về quy trình, thủ tục hành chính, thẩm quyền khi chuyển nhượng dự án theo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật, sáng 8-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị bám sát và thể chế hóa đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế, quy trình chuẩn trong giải quyết thủ tục hành chính về nhà ở; các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá phát triển nhà ở với các loại hình khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho thuê; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về Quỹ Nhà ở quốc gia theo hướng phân cấp về địa phương; rà soát, bảo đảm tính khả thi, tránh trùng lặp, chồng chéo với quy định pháp luật có liên quan.

Với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến; lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, nhà khoa học, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện dự thảo bộ luật. Trong đó, đánh giá đầy đủ hơn các tác động của việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với công tác phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thống nhất với Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng...

Chính phủ cũng thống nhất phương án đổi tên dự án "Luật Đô thị đặc biệt" thành "Luật Phát triển đô thị", bảo đảm phản ánh đầy đủ nội dung và phù hợp với việc mở rộng phạm vi áp dụng luật (TPHCM, các thành phố trực thuộc Trung ương, các khu kinh tế đặc biệt); thống nhất chủ trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự án luật (sau khi được cấp có thẩm quyền mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng) theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thủ tướng lưu ý, cần nghiên cứu kỹ vấn đề ủy quyền lập pháp của địa phương và tuân thủ tối đa chủ trương tại Kết luận 18-KL/TW liên quan đến ngân sách và thuế….

Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý khi xây dựng chính sách pháp luật, không vì lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Đồng thời, pháp luật phải phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là trong giai đoạn mới.

Theo Thủ tướng, chính sách pháp luật phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, điều kiện nhiều hơn, chứ không phải đẩy việc, đẩy rủi ro cho cơ sở; là tạo điều kiện thuận lợi hơn, chứ không phải tạo thêm thủ tục, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp… Cùng với đó, cần hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều nghị định hướng dẫn cho cùng một nội dung luật để tránh gây chồng chéo, lãng phí nguồn lực; khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, tài sản công, phân cấp…

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả Đề án đánh giá, chấm điểm (KPI) về xây dựng pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA