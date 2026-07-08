Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc ngày 3-8

Chiều 8-7, tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày về việc chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày về việc chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đồng chí Lê Quang Mạnh, để đảm bảo hiệu quả cao nhất và tạo điều kiện cho các đại biểu thảo luận trực tiếp, Văn phòng Quốc hội đề nghị tổ chức kỳ họp theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong 14 ngày làm việc, chia làm 2 đợt, đợt 1 kéo dài 11 ngày, đợt 2 trong 3 ngày. Giữa 2 đợt họp sẽ có 5 ngày để các cơ quan có thời gian nghiên cứu, chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo.

Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định 26 nội dung, bao gồm xem xét, thông qua 19 luật và nghị quyết quy phạm pháp luật tại kỳ họp. Trong đó, có các dự án quan trọng như: Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đô thị đặc biệt, Luật Dầu khí (sửa đổi)...

Dự kiến, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Các vấn đề quan trọng trình Quốc hội quyết định gồm chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ và chất lượng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 20-7 đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và ngày 15-7 đối với các nội dung khác. Những nội dung không bảo đảm tiến độ và chất lượng hồ sơ sẽ kiên quyết không bố trí vào chương trình kỳ họp không thường lệ, sẽ chuyển sang kỳ họp cuối năm 2026.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị bố trí hợp lý hơn về mặt thời gian, theo đó kỳ họp không thường lệ thứ nhất khai mạc vào ngày 3-8. Tại kỳ họp này, Quốc hội không tổ chức tiếp xúc cử tri. Hoạt động tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức trước kỳ họp cuối năm như thông lệ.

ANH PHƯƠNG