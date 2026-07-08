Hai mẹ con đuối nước tử vong

Tối 8-7, lãnh đạo UBND xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm, khiến 2 mẹ con quê ở xã Phúc Trạch tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chị Đ.T.H.C. (sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Thịnh, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) cùng con trai là L.Q.B. (sinh năm 2016) về quê ở xã Hương Khê (xã Phú Gia cũ) để thăm người thân.

Đến khoảng 13 giờ 45 phút ngày 8-7, mẹ con chị Đ.T.H.C. bị tai nạn đuối nước tại khu vực Rào Rải, đầu nguồn sông Tiêm (địa phương còn gọi là khu vực Cơn Sú, thuộc Trại Ngoài, địa bàn thôn Phú Lâm, xã Hương Khê), dẫn tới tử vong.

Một số người dân địa phương cho hay, trước lúc xảy ra vụ việc, hai mẹ con chị Đ.T.H.C. xuống sông tắm. Dù khu vực này nước không sâu, nhưng chảy mạnh.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể hai mẹ con cho gia đình lo hậu sự.

DƯƠNG QUANG