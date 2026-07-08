Xã hội

Hai mẹ con đuối nước tử vong

SGGPO

Tối 8-7, lãnh đạo UBND xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm, khiến 2 mẹ con quê ở xã Phúc Trạch tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, chị Đ.T.H.C. (sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Thịnh, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) cùng con trai là L.Q.B. (sinh năm 2016) về quê ở xã Hương Khê (xã Phú Gia cũ) để thăm người thân.

Đến khoảng 13 giờ 45 phút ngày 8-7, mẹ con chị Đ.T.H.C. bị tai nạn đuối nước tại khu vực Rào Rải, đầu nguồn sông Tiêm (địa phương còn gọi là khu vực Cơn Sú, thuộc Trại Ngoài, địa bàn thôn Phú Lâm, xã Hương Khê), dẫn tới tử vong.

Một số người dân địa phương cho hay, trước lúc xảy ra vụ việc, hai mẹ con chị Đ.T.H.C. xuống sông tắm. Dù khu vực này nước không sâu, nhưng chảy mạnh.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể hai mẹ con cho gia đình lo hậu sự.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Hà Tĩnh Hương Khê đuối nước

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn