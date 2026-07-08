Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án đối với nhiều vụ án lớn

Trong 9 tháng, từ ngày 1-10-2025 đến 30-6-2026, số tiền thi hành án xong đạt hơn 134.689 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025; đã thi hành xong 412.084 việc, đạt tỷ lệ trên 60%.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Chiều 8-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc công tác thi hành án dân sự 9 tháng, từ ngày 1-10-2025 đến 30-6-2026.

Theo báo cáo của ngành thi hành án dân sự, trong kỳ, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được tập trung thực hiện quyết liệt.

Đặc biệt, các cơ quan liên quan đã phối hợp liên ngành để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án đối với các vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, như vụ Vạn Thịnh Phát, Hứa Thị Phấn, Phan Văn Anh Vũ…

Kết quả, số tiền thi hành xong đạt hơn 134.689 tỷ đồng, tăng trên 24% so với cùng kỳ năm 2025; đã thi hành xong 412.084 việc, đạt tỷ lệ trên 60%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi lưu ý, thời gian tới, công tác thi hành án dân sự còn nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực lớn về tổ chức bộ máy và biên chế.

Để giải quyết bài toán này, toàn hệ thống cần nỗ lực đẩy nhanh việc hoàn thiện nền tảng công nghệ, thống nhất dữ liệu quản lý để kiểm soát, đánh giá kết quả thi hành án.

“Chuyển đổi số là yêu cầu mang tính sống còn đối với hệ thống thi hành án dân sự trong điều kiện biên chế ngày càng tinh gọn”, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, một ví dụ cụ thể là việc mở rộng áp dụng thông báo thi hành án qua ứng dụng VNeID đối với toàn bộ hồ sơ đủ điều kiện, nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí bưu chính và hạn chế phát sinh khiếu nại.

Cùng với đó, ngành thi hành án dân sự cần tiếp tục nghiên cứu tự động hóa một số quy trình nghiệp vụ như hoàn án phí, kết chuyển án phí trên nền tảng số ngay sau khi có bản án.

ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ