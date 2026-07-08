Trung bộ xuất hiện đợt nắng nóng mới, có nơi trên 37°C

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày 9 và 10-7, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực tại Trung bộ; có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 37°C.

Nắng nóng có thể khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao (Ảnh minh hoạ). Nguồn: EVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trưa và chiều 8-7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xuất hiện đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại trạm Đô Lương, tỉnh Nghệ An là 37°C.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 9-7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 55%-60%.

Đến ngày 10-7, nắng nóng tập trung tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50%-55%.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

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