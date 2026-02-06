Xã hội

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 6-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lai. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lai. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lai (102 tuổi, ngụ phường Phú Định, TPHCM). Tại đây, đồng chí Lê Quốc Phong ân cần thăm hỏi sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày của Mẹ, kính chúc Mẹ sức khỏe dồi dào, sống trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lai có 7 người con, trong đó 2 con là liệt sĩ. Đó là liệt sĩ Lê Thanh Phong và liệt sĩ Lê Hồng Cẩm, hy sinh thời kỳ chống Mỹ. Mẹ Lai sống cùng gia đình người con gái út.

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà em Võ Phạm Bảo Trân, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Văn Luông (ngụ phường Bình Phú). Gia đình Bảo Trân thuộc diện hộ cận nghèo, mẹ mắc bệnh ung thư, ba là lao động chính trong gia đình 5 người.

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi các thành viên trong gia đình em Võ Phạm Bảo Trân.
﻿ Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Đồng chí Lê Quốc Phong trao quà tết đến gia đình em Võ Phạm Bảo Trân. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trong không khí thân tình, đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi cuộc sống, tình hình học tập của Bảo Trân và sức khỏe các thành viên trong gia đình. Nhân dịp năm mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui, mọi sự may mắn đến gia đình. Đồng chí mong muốn Bảo Trân cùng các anh chị em cố gắng học tập tốt và là người con hiếu thảo trong gia đình.

Đồng chí Lê Quốc Phong dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Hố Bần. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm Hố Bần. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trước đó, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm Hố Bần (phường Bình Phú). Đồng chí Lê Quốc Phong cùng các thành viên dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

THÁI PHƯƠNG

