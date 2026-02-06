Lãnh đạo Vùng 5 Hải quân thăm, động viên tàu trực tết trên biển

Sáng 6-2, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tàu 924, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ trực tết trên biển.

Chỉ huy Lữ đoàn 127 tặng quà cán bộ, chiến sĩ tàu 924

Đại tá Hoàng Quốc Hoàn đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ tàu 924 trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời, lưu ý đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực tết trên biển.

Tàu 924 rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ trực tết

Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tàu 924 nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, quan sát, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công; chủ động nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Lữ đoàn 127 và Hải đội 511 đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ tàu 924 nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần động viên bộ đội yên tâm công tác, đón tết vui tươi, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao.

NAM KHÔI