Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” trao hàng ngàn phần quà đến công nhân tại Đồng Tháp

Từ ngày 5 đến 7-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026 tại các khu công nghiệp: Tân Hương, Long Giang, Trung An - Mỹ Tho và Sa Đéc.

Công nhân tại Khu công nghiệp Long Giang tham gia rút thăm trúng thưởng

Bà Huỳnh Thị Tuyết Vui, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp cho biết, chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với đoàn viên, người lao động; qua đó tiếp thêm động lực để công nhân yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, đón tết đầm ấm, nghĩa tình.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trao quà tết đến công nhân

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu). Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã đồng hành hỗ trợ quà tết, vé tàu xe, xây dựng Mái ấm Công đoàn. Tại Khu công nghiệp Tân Hương, các doanh nghiệp đã đồng hành hỗ trợ công nhân trong nhiều chương trình với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

Đến nay, chương trình đã trao tặng hơn 1.000 phần quà đến công nhân, người lao động.

NGỌC PHÚC