Tây Ninh phấn đấu thành nơi “đáng đến và đáng sống"

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

﻿tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2025, việc hợp nhất hai địa phương Tây Ninh và Long An mở ra giai đoạn phát triển mới. trong đó, vừa kế thừa truyền thống đoàn kết, trung dũng, kiên cường, vừa tạo ra không gian và dư địa lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Sau hợp nhất, tỉnh Tây Ninh có diện tích hơn 8.500km², dân số gần 3,25 triệu người, là địa phương phát triển năng động của vùng Đông Nam bộ.

Tỉnh giữ vị trí chiến lược quan trọng, kết nối Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và là cửa ngõ giao thương giữa TPHCM với Campuchia, có đường biên giới dài 369km, 4 cửa khẩu quốc tế cùng 3 khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện tích hơn 68.000ha.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham dự buổi họp mặt

Năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật, 14/14 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; quy mô kinh tế đứng thứ 10 cả nước; tốc độ tăng trưởng đạt 9,52%, đóng góp 2,8% vào tăng trưởng chung của quốc gia; thu ngân sách đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 40% so với dự toán Trung ương giao.

Bước sang giai đoạn 2026–2030, tỉnh xác định tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược. trong đó, ưu tiên hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với hành lang kinh tế Mộc Bài - Xuyên Á và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai hàng loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại họp mặt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, địa phương đặt mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu xây dựng địa phương trở thành nơi “đáng đến và đáng sống”, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của vùng và cả nước.

QUANG VINH