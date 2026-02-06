Hà Nội: Cháy chung cư Ecohome 2, cư dân hoảng loạn

Gần 9 giờ ngày 6-2, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ tầng 9, tòa nhà C2, chung cư Ecohome 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, sau khi đám cháy bùng phát, hệ thống báo cháy của tòa nhà được kích hoạt, nhiều cư dân hoảng hốt di chuyển bằng thang bộ để thoát hiểm.

Hiện trường vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau ít phút.

Đồ dùng trong căn phòng bị cháy

Một số nhân chứng cho biết, khi đám cháy bùng phát, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo toàn bộ cư dân. Nghe chuông báo động, nhiều người dân hoảng hốt di chuyển theo lối thang bộ...

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

GIA KHÁNH