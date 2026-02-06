Công bố danh tính 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Sáng 6-2, Bộ Công an phối với với tỉnh Gia Lai tổ chức trao thưởng của Bộ Công an và tỉnh Gia Lai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cướp tài sản tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Tham dự lễ khen thưởng có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi trao thưởng, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố thông tin các nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều 19-1 tại phường Hội Phú. Hai nghi phạm thực hiện vụ cướp đã bị bắt giữ gồm Phạm Anh Tài (SN 1990, ngụ tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn địa điểm gây án, hai đối tượng di chuyển từ địa bàn Kon Tum trước đây xuống TP Pleiku cũ để nghiên cứu địa hình, địa vật, khảo sát cung đường gây án và tẩu thoát; đồng thời chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án và lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện sau khi thực hiện hành vi nhằm tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Anh Tài còn khai nhận hành vi giết người xảy ra vào tối 5-8-2018 tại quán Bar Window trên đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum trước đây).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 khẩu súng ngắn, 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì; khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến vụ án.

