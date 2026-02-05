Chiều 5-2, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà tết tại đặc khu Côn Đảo. Thực hiện: VĂN MINH

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác đến thăm, chúc tết Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ y bác sĩ của trung tâm và các bác sĩ luân phiên. Qua đó thể hiện rõ sứ mệnh của người thầy thuốc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác tặng quà tết đến trung tâm. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng trao đổi các định hướng lớn: phát triển Côn Đảo trở thành cực y tế chuyên sâu của TPHCM; đồng thời gắn với định hướng phát triển ngành y tế TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành cực y tế chuyên sâu của khu vực và châu Á.

Trên tinh thần đó, y tế tại đặc khu Côn Đảo bước vào giai đoạn mới, tiếp tục nâng chuẩn tiêu chí chuyên môn, quản trị bệnh viện và nguồn nhân lực để từng bước nâng cấp Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo thành bệnh viện.

Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, phát triển y tế kỹ thuật cao gắn với y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế phù hợp với đặc thù tại Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà tết đến các bác sĩ chuyên khoa luân phiên đến đặc khu Côn Đảo công tác. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp để cực y tế chuyên sâu của Côn Đảo hòa vào chương trình phát triển kinh tế - y tế gắn với du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và cơ chế luân chuyển bác sĩ chuyên khoa.

Các bác sĩ luân phiên đến đặc khu Côn Đảo chia sẻ với đoàn công tác về công việc thời gian qua. Ảnh: VĂN MINH

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, tặng quà đội ngũ y bác sĩ, nhất là các bác sĩ chuyên khoa luân phiên đến đặc khu Côn Đảo công tác.

Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa của ngành y tế TPHCM tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và các năm tiếp theo.

Qua đó, nhằm bảo đảm người dân khu vực biển đảo, vùng xa của thành phố được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn, chất lượng, không để khoảng cách địa lý ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác tặng quà bà Trần Thị Mai. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, đoàn công tác đến thăm, tặng quà tết cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Đoàn đã đến thăm gia đình bà Trần Thị Mai (sinh năm 1954, thương binh). Tại đây, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, thăm hỏi tình hình cuộc sống gia đình.

Bà Trần Thị Mai từng là chiến sĩ du kích xã, tham gia chiến đấu chống địch lấn chiếm vùng giải phóng và bị thương. Chồng bà (sinh năm 1952) hiện vẫn đi biển mưu sinh; hàng tháng, bà nhận trợ cấp theo chế độ.

Trao tặng bà Mai và gia đình phần quà tết, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc bà và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, ngày càng khá giả, góp phần vào sự phát triển chung của đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác tặng quà đến cháu Nguyễn Thị Duy Anh và bà ngoại của cháu. Ảnh: VĂN MINH

Cùng ngày, đoàn đến thăm, tặng quà cháu Nguyễn Thị Duy Anh (sinh năm 2015, học sinh lớp 5).

Duy Anh mồ côi cha mẹ khi mới 2 tuổi. nhiều năm qua, cháu lớn lên trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của ông bà.

Hiện cháu Nguyễn Thị Duy Anh sống cùng ông bà ngoại trong căn nhà trọ. Ảnh: VĂN MINH

Chính quyền địa phương đang thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng để hỗ trợ phần nào cuộc sống gia đình, giúp cháu Duy Anh yên tâm học tập.

Tin liên quan Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo

VĂN MINH