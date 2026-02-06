Bắc bộ tiếp tục có sương mù trước đợt rét đậm

Trước khi không khí lạnh tràn xuống, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có nồm ẩm, sương mù và mù hóa mưa. Trong các đêm 8 và 9-2, Nam bộ se lạnh về đêm.

Sương mù dày trên đường phố Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, từ chiều 7-2, một đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc bộ. Từ đêm 7-2, khối không khí lạnh được tăng cường và tràn sâu xuống, tác động đến Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Trước khi không khí lạnh tăng cường, trong ngày 6-2, Bắc bộ tiếp tục chịu chi phối của khối không khí ẩm. Sự tranh chấp giữa khối không khí lạnh mới ở phía Bắc với khối khí ẩm đang tồn tại sẽ làm gia tăng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt về đêm và sáng sớm. Một số nơi có thể xảy ra hiện tượng mù hóa mưa, độ ẩm không khí cao, gây nồm ẩm (hơi nước tụ đọng trong nhà, khó lưu thoát).

Khi không khí lạnh tràn xuống từ tối và đêm 7-2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào từ đêm 7-2 đến hết ngày 8-2. Mưa xuất hiện đồng thời với gió Đông Bắc mạnh dần, nhiệt độ giảm nhanh.

Từ ngày 8 đến 9-2, phạm vi mưa mở rộng xuống Trung bộ. Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa đến mưa vừa.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định, từ đêm 7-2 đến ngày 9-2, Bắc bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng. Riêng vùng núi cao Bắc bộ trong ngày và đêm 8-2 cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá.

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 8-2 là rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này. Sang ngày 9-2, nhiệt độ có xu hướng nhích lên nhưng thời tiết vẫn duy trì trạng thái rét, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.

Đối với khu vực Tây Nguyên, từ ngày 8 đến 10-2, gió Đông Bắc có xu hướng mạnh dần do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán. Nhiệt độ ban đêm tại nhiều nơi ở Tây Nguyên có thể giảm so với những ngày trước đó. Khu vực Nam bộ cũng có khả năng giảm nhiệt độ về đêm trong các đêm 8 và 9-2, ban ngày vẫn duy trì trạng thái nắng gián đoạn.

PHÚC HẬU