Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tặng quà tết đến đoàn viên, thanh niên khó khăn

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố tham dự chương trình.

Chương trình chia sẻ, đồng hành với đoàn viên thanh niên

Tại chương trình, đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố, cho biết: “Với tinh thần sẻ chia, Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố luôn thực hiện các chương trình chăm lo, hỗ trợ các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà tết không chỉ gửi gắm tình cảm và sự quan tâm, mà còn là hành động thiết thực nhằm củng cố sự đoàn kết, đùm bọc giữa các đoàn viên thanh niên. Hoạt động được triển khai đến các cơ sở đoàn cùng tham gia thực hiện”.

Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố Bùi Hữu Hồng Hải phát biểu

Trong chương trình, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM trao 30 phần quà tết đến các đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn và thanh niên công nhân của các cơ sở đoàn trong thành phố.

Trao quà tết cho đoàn viên thanh niên

Bạn Vĩnh Hân, chuyên viên Tổ Văn thư Tổng hợp Thành đoàn, chia sẻ: “Tôi cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc, cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa cho đơn vị tôi đang công tác nói riêng, cho tổ chức Đoàn nói chung”.

HỒNG ÂN