TPHCM: 6 tháng đầu năm, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

TPHCM đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời duy trì các mô hình “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Cà phê sáng cùng ngư dân” để chính quyền địa phương trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ngư dân. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Sáng 10-6, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo IUU) TPHCM, chủ trì hội thảo.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo IUU và các đại biểu tham dự hội nghị, sáng 10-6. Ảnh: MẠNH THẮNG

Toàn bộ lượng tàu cập nhật 100% về cơ sở dữ liệu quốc gia

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo IUU TPHCM cho biết tính đến ngày 5-6, TPHCM có 4.445 tàu, trong đó tàu hoạt động vùng khơi là 2.197 tàu (chiếm 49,43%), vùng lộng 626 tàu (chiếm 14,08%), vùng ven bờ 1.622 tàu (chiếm 36,49%). Số lượng tàu cá của thành phố đã giảm để phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản hiện có. Toàn bộ số lượng tàu cá đã đăng ký được cập nhật 100% về cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã xóa 36 tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản và hướng dẫn của Bộ NN-MT. Hiện còn 390 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, gồm: 162 tàu hết hạn giấy phép khai thác, 286 tàu hết hạn an toàn kỹ thuật, 180 tàu hết hạn an toàn thực phẩm và 21 tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình.

TPHCM cũng đã lắp thiết bị GPS trên các tàu cá không đủ điều kiện đang neo đậu trong và ngoài địa phương nhằm phục vụ theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện trường hợp tàu cố tình di chuyển để khai thác thủy sản trái phép.

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-MT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo IUU TPHCM báo cáo tại hội nghị. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời duy trì các mô hình “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Cà phê sáng cùng ngư dân” để chính quyền địa phương trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ngư dân. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay, không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ.

Tuy nhiên, qua hệ thống giám sát tàu cá, phát hiện 86 tàu có dấu hiệu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển; không ghi nhận tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển. Đồng thời, xử lý vi phạm hành chính 18 vụ, thi hành 100% quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Xử lý nghiêm các hành vi khai thác bất hợp pháp

Theo Ban Chỉ đạo IUU TPHCM, thời gian qua, công tác tuyên truyền, kết hợp xử lý vi phạm hành chính và hình sự đã góp phần tăng tính răn đe, tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân. Nhờ đó, số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ đã giảm rõ rệt qua các năm, đồng thời số tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình cũng giảm so với năm 2025. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật thủy sản, quy định về khai thác IUU của cán bộ, chính quyền và ngư dân thành phố cũng có chuyển biến tích cực thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, sáng 10-6. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tuy nhiên, tình trạng biến động của nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động vẫn diễn ra thường xuyên, đòi hỏi phải liên tục rà soát, cập nhật và tăng cường quản lý. Việc mua bán, chuyển nhượng, thay đổi chủ sở hữu tàu cá giữa các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, công tác xác minh và xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình vẫn còn vướng mắc, khiến tiến độ xử lý một số vụ việc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU và khắc phục các khuyến nghị của EC, Ban Chỉ đạo IUU TPHCM đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 và Hải đoàn Biên phòng 18 tuyên truyền về IUU cho ngư dân đang hành nghề trên vùng biển phía Nam. Ảnh: MẠNH THẮNG



Tập trung tối đa nguồn lực để điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý dứt điểm các vụ việc tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, cũng như vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, phối hợp với các xã, phường rà soát, hướng dẫn thực hiện đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá đủ điều kiện khi có nhu cầu tham gia khai thác thủy sản.

CẨM NƯƠNG - MẠNH THẮNG - THÀNH HUY