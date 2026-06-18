Doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc mở cửa hàng

Từ chỗ là mô hình bổ trợ cho siêu thị và trung tâm thương mại, các cửa hàng nằm trong khu dân cư dần trở thành điểm mua sắm quan trọng với người tiêu dùng. Xu hướng này khiến nhiều doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước liên tục mở rộng mạng lưới để giữ lợi thế cạnh tranh.

Cửa hàng bán lẻ hiện đại được mở rộng về các khu dân cư

Phủ dày điểm bán trong khu dân cư

Đầu tháng 6-2026, liên tiếp 5 cửa hàng bách hóa hiện đại Co.opSmile đã được nhà bán lẻ thuần Việt Saigon Co.op đưa vào hoạt động tại các khu dân cư đông đúc thuộc xã Bình Hưng, các phường Bình Tân, Chánh Hưng và Thạnh Mỹ Tây (TPHCM). Động thái này diễn ra không lâu sau khi Saigon Co.op giới thiệu mô hình Co.op Food New Concept - phiên bản cửa hàng thực phẩm được thiết kế theo hướng hiện đại, thuận tiện và phục vụ nhu cầu mua sắm nhanh của cư dân đô thị vào tháng 5-2026.

Không chỉ là câu chuyện mở rộng mạng lưới, việc liên tục đưa vào hoạt động các điểm bán mới còn phản ánh kỳ vọng của doanh nghiệp vào sức mua nội địa trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động, tiêu dùng nội địa ngày càng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Khi xuất khẩu, đầu tư và thị trường quốc tế chịu nhiều tác động khó lường, thị trường gần 100 triệu dân được xem là nền tảng quan trọng để duy trì nhịp độ tăng trưởng. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 3.185 ngàn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhóm hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm, may mặc, vật phẩm văn hóa và giáo dục tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực.

Thay đổi cách tiếp cận để giữ vững thị phần

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đánh giá, với quá trình đô thị hóa và sự phát triển của hạ tầng thương mại hiện đại, các doanh nghiệp bán lẻ đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống cửa hàng quy mô nhỏ, cửa hàng tiện lợi và mô hình bán lẻ gần khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, tốc độ đô thị hóa nhanh và thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo cơ hội lớn cho các mô hình cửa hàng tiện lợi và cửa hàng bách hóa hiện đại. Người tiêu dùng hiện ưu tiên các điểm bán gần nơi ở, thuận tiện cho việc mua sắm hàng ngày và có thể đáp ứng nhanh nhu cầu thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu.

Đây cũng là điều dễ hiểu khi các doanh nghiệp bán lẻ trong nước và quốc tế đang tiếp tục gia tăng độ phủ trên thị trường, từ hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm đến các mô hình cửa hàng tiện lợi hiện đại. Ở khối nội, Saigon Co.op sở hữu khoảng 800 điểm bán thuộc nhiều mô hình khác nhau như Co.opmart, Co.op Food, Co.opSmile, Cheers và có kế hoạch mở mới 100 điểm bán trong năm nay. Ở khối doanh nghiệp nước ngoài, GS25 đã vượt mốc 200 cửa hàng tại Việt Nam và tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới trong những năm tới. Trong khi Circle K, FamilyMart và 7-Eleven đang gia tăng hiện diện tại các đô thị lớn.

Chia sẻ về kế hoạch trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, trọng tâm trong năm nay của Saigon Co.op là khai thác hiệu quả sự cộng hưởng giữa các khu vực của TPHCM. Theo đó, tại Bình Dương (trước đây) và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), Saigon Co.op tiếp tục mở rộng tại khu vực giàu tiềm năng, đẩy mạnh hàng hóa, chương trình khuyến mãi để khai thác dư địa thị trường. Bên cạnh đó, Saigon Co.op sẽ phối hợp cùng Sở Công thương và các địa phương tổ chức bán hàng lưu động về vùng sâu, vùng xa, mở rộng mô hình như Co.op Food, Finelife, Cheers… để đưa hàng hóa đến gần hơn với người dân. Đây không chỉ là chiến lược kinh doanh mà còn là trách nhiệm thực hiện sứ mệnh của một nhà bán lẻ thuần Việt, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ của TPHCM và củng cố vị thế hàng tiêu dùng Việt trên thị trường.

Không chỉ các nhà bán lẻ, nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cũng đang chủ động mở rộng hệ thống điểm bán trực tiếp để tiếp cận người tiêu dùng. Có thể kể tới một vài tên tuổi như Vissan, CP Fresh Shop (C.P Việt Nam) và San Hà.

Theo các doanh nghiệp, việc phát triển các điểm bán trực tiếp không chỉ nhằm gia tăng doanh số mà còn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu tiêu dùng, kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm và nâng cao trải nghiệm mua sắm. Đặc biệt, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và sự thuận tiện, việc hiện diện gần khu dân cư được xem là một trong những cách hiệu quả để tăng khả năng kết nối với khách hàng.

Theo Bộ Công thương, sức mua trong nước đang có dấu hiệu phục hồi theo hướng bền vững hơn khi người tiêu dùng chuyển sang mua sắm có chọn lọc, cân nhắc nhiều hơn về chất lượng, giá trị sử dụng và trải nghiệm mua sắm. Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp bán lẻ trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng và xây dựng niềm tin tiêu dùng lâu dài.

MINH XUÂN