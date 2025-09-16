Doanh nghiệp kiến nghị xuất hóa đơn điện tử theo từng kỳ để giảm bớt thủ tục

Chiều 16-9, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng về dự thảo Luật quản lý thuế để xây dựng bộ luật thực thi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu minh bạch, bình đẳng về nghĩa vụ thuế và thích ứng với sự số hóa giao dịch. Điều này đòi hỏi Luật Quản lý thuế cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp thực tiễn, nâng cao minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Ông Đặng Ngọc Minh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Luật quản lý thuế gồm 9 chương, 53 điều. Bên cạnh những nội dung kế thừa Luật hiện hành, dự thảo có bổ sung những quy định mới về phân nhóm người nộp thuế trong quản lý thuế, việc kê khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, đặc biệt là quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Vũ Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội tư vấn thuế, kiến nghị, ngoài các lĩnh vực xuất hóa đơn theo kỳ như quy định hiện hành, việc xuất hóa đơn điện tử tại thời điểm phát sinh giao dịch cần xem xét một số trường hợp để đảm bảo tính hiệu quả. Ví dụ dịch vụ thông qua thương mại điện tử phải xuất hóa đơn theo giao dịch, mà có những doanh nghiệp có hơn 100 giao dịch/ ngày, mỗi lần phát sinh giao dịch lại phải xuất hóa đơn sẽ làm gia tăng gánh nặng về thủ tục.

Quang cảnh hội thảo

Đồng tình quan điểm trên, bà Đoàn Lê Duy Uyên, đại diện Công ty TNHH Grap Việt Nam cho biết, mỗi tháng, Grap và khách hàng doanh nghiệp phát sinh khối lượng giao dịch rất lớn, vì thế cần đối soát số liệu hoạt động và cho phép thời điểm xuất hóa đơn theo kỳ để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thực tế. Điều này cũng hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan quản lý thuế cắt giảm thủ tục hành chính, truyền tải dữ liệu hóa đơn.

HÀ NGUYỄN