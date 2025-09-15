Doanh nghiệp tiếp tục tăng giá thu mua vàng miếng SJC

Giá vàng thế giới nhích nhẹ nhưng giá vàng miếng SJC trong nước sáng đầu tuần (15-9) gần như "bất động", tuy nhiên đã thu hẹp chênh lệch giá mua và bán còn 2,7 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-9, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji cùng giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua nhưng giữ nguyên chiều so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 128,4 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Do các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục tăng giá thu mua nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC thu hẹp còn 2,7 triệu đồng/lượng so với tuần trước, có thời điểm mức chênh lệch này lên hơn 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay giảm. Công ty SJC giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 124,7 triệu đồng/lượng mua vào và 127,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tập đoàn Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng nhẫn 9999 vào cuối tuần trước, báo giá ở mức 125,5 triệu đồng/lượng mua vào và 128,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 14-9 lên 3.641,4 USD/ounce, tăng 8,2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco và khoảng 11 giờ ngày 15-9 (giờ Việt Nam) lên 3.646 USD/ounce, tăng 4 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 116,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,4 - 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần này. Hiện nhà đầu tư đang chờ thông tin kết quả chính thức về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của FED.

Theo giới phân tích kỹ thuật, nếu giá vàng đóng cửa được trên mốc 3.650 USD/ounce, giá vàng có thể thử lại mốc 3.675 USD/ounce và tiếp đó là tìm cách chinh phục mốc 3.700 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu đóng cửa dưới 3.650 USD/ounce giá vàng có thể về kiểm tra lại mốc 3.600 USD/ounce và 3.570 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN