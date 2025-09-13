Giá vàng SJC giảm, thu hẹp chênh lệch với thế giới xuống dưới 15 triệu đồng/lượng

Sáng 13-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm bất chấp đà nhích nhẹ của vàng thế giới, lùi về sát 131 triệu đồng/lượng. Qua đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp xuống dưới 15 triệu đồng/lượng, so với mức gần 21 triệu đồng cuối tuần trước.

Khoảng 10 giờ sáng, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji cùng điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào – 131,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá 127,5 – 131,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều bán, giảm 300.000 đồng chiều mua. Chênh lệch giá mua – bán của vàng miếng SJC hiện còn 3 – 3,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức 4 – 4,4 triệu đồng/lượng sáng hôm qua.

Vàng nhẫn 9999 sáng nay biến động nhẹ: Tập đoàn Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều, còn 125,5 – 128,5 triệu đồng/lượng; trong khi Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá hôm qua, lần lượt là 125 – 128 triệu đồng/lượng và 127 – 130 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt phiên 12-9 tại New York tăng 8,2 USD lên 3.641,4 USD/ounce; đến rạng sáng 13-9 (giờ Việt Nam), vàng giao dịch ở mức 3.643 USD/ounce, tương đương khoảng 116,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện thấp hơn vàng SJC khoảng 14,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 12,2 – 13,8 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích nhận định giá vàng thế giới tiếp tục dao động quanh vùng đỉnh, duy trì xu hướng đi lên trong tuần qua, trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

NHUNG NGUYỄN