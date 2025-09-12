Giá vàng miếng SJC giảm mạnh, thu hẹp chênh lệch với thế giới

Chiều 12-9, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh. Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu giá vàng miếng SJC, có nơi giảm tổng cộng đến 2,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua, giúp thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ:

Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giảm thêm 500.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với buổi sáng, đưa giá mua vào còn 127,5 triệu đồng/lượng, bán ra 131,4 triệu đồng/lượng – tổng cộng giảm 2,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Công ty SJC giữ nguyên giá mua nhưng giảm 1 triệu đồng giá bán, niêm yết ở mức 128,4 – 131,4 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,9 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Tập đoàn Doji và Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt giảm thêm 1,1 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, hiện đều niêm yết giá mua vào 128,4 triệu đồng/lượng, bán ra 131,4 triệu đồng/lượng.

Dù đã thu hẹp, nhưng chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC vẫn còn cao, dao động khoảng 3 – 3,9 triệu đồng/lượng, so với mức 4 – 4,4 triệu đồng/lượng vào sáng cùng ngày.

Vàng nhẫn 9999 cũng giảm sâu:

Công ty SJC niêm yết ở mức 125 – 128 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,2 triệu đồng của 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, còn 127 – 130 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý giữ nguyên giá so với sáng, ở mức 125,7 – 128,7 triệu đồng/lượng, nhưng giảm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, vào 16 giờ 10 phút ngày 12-9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm còn 3.640 USD/ounce, giảm 10 USD so với giá buổi sáng, tương đương khoảng 116,1 triệu đồng/lượng sau quy đổi. Như vậy, giá vàng SJC hiện cao hơn thế giới khoảng 15,3 triệu đồng/lượng, thu hẹp so với mức chênh 15,9 – 17,4 triệu đồng/lượng vào sáng nay. Giá vàng nhẫn 9999 cũng cao hơn thế giới khoảng 11,9 – 13,9 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN