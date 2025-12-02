Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới vinh danh TOP 7 ICF năm 2025

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, tiệc chào mừng nhằm tôn vinh TOP 7 Cộng đồng Thông minh Thế Giới năm 2025 - những cộng đồng có tầm nhìn chiến lược, năng lực lãnh đạo quyết đoán và nỗ lực kiên trì trong xây dựng mô hình phát triển dựa trên con người, tri thức, đổi mới sáng tạo.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, TPHCM xác định tầm nhìn chiến lược trong tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hướng tới xây dựng siêu đô thị phát triển bền vững trên hai trụ cột là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Trong đó, ưu tiên xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết Nhà nước – Viện trường – Doanh nghiệp, đưa công nghệ và sáng tạo vào đời sống, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả.

Vinh danh TOP7 ICF năm 2025

TPHCM trân trọng mời gọi các cộng đồng thông minh, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, viện trường và chuyên gia tiếp tục đồng hành trong các chương trình hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, triển khai các mô hình thực tiễn...

Ông John G. Jung, Chủ tịch và Đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới ICF phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới ICF đã vinh danh Top 7 Cộng đồng Thông minh Toàn cầu 2025, gồm: thành phố Assai (Brazil); thành phố Bursa Metropolitan (Thổ Nhĩ Kỳ); vùng Durham (Canada); quận Fairfield (hạt Jefferson, Bang Iowa, Hoa Kỳ); thành phố Hilliard (bang Ohio, Hoa Kỳ); thành phố Kingston (tỉnh Ontario, Canada); đô thị Las Rozas de Madrid (Tây Ban Nha).

Lãnh đạo UBND TPHCM, lãnh đạo ICF cùng các đại biểu nâng ly Chúc mừng Hội nghị ICF Global Summit 2025

Lãnh đạo UBND TP HCM, lãnh đạo ICF cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với TOP 7 ICF năm 2025

PHƯƠNG LÊ