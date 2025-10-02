Doanh nhân Tây Ninh tại TPHCM đồng hành cùng sự phát triển tỉnh nhà

Ban Chấp hành CLB Doanh nhân Tây Ninh tại TPHCM tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II. Ảnh: THANH HIỀN

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II, CLB Doanh nhân Tây Ninh tại TPHCM đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ II, trong đó tập trung kết nạp hội viên mới; duy trì các hoạt động Cafe – Kết nối – Thể thao – Đào tạo – Thiện nguyện; đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên xây dựng thương hiệu; mở rộng kết nối quốc tế, đặc biệt tại Đông Nam Á và Đông Âu; tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị, thương mại điện tử, logistics, chuyển đổi số.

Đại hội đã bầu ra 26 Ủy viên Ban Chấp hành CLB. Ông Đỗ Văn Mười, Chủ tịch CLB Doanh nhân Tây Ninh tại TPHCM nhiệm kỳ I tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CLB nhiệm kỳ II.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ông Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại đại hội, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, thông tin, tỉnh Tây Ninh có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, logistics được tập trung đầu tư mạnh, dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Với cơ chế, chính sách, cùng nhiều chiến lược phù hợp đã giúp Tây Ninh trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, tỉnh Tây Ninh liên tục đạt vị trí Top 3 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong 9 tháng đầu năm 2025, GRDP tỉnh tăng 9,52% - cao nhất trong giai đoạn 2021 – 2025, dẫn đầu khu vực phía nam, đứng thứ 8 cả nước…

Để đạt được kết quả trên cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và đặc biệt là sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, phải kể đến vai trò đặc biệt của Câu lạc bộ Doanh nhân Tây Ninh tại TPHCM.

“Thời gian tới, tôi đề nghị CLB Doanh nhân Tây Ninh tại TPHCM tiếp tục phát huy tối đa truyền thống đoàn kết, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ doanh nhân; tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau phát triển”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn nêu.

Tại đại hội, ông Đỗ Văn Mười chia sẻ: “CLB Doanh nhân Tây Ninh tại TPHCM đã khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết cộng đồng doanh nhân gốc Tây Ninh, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững thông qua xúc tiến thương mại, hoạt động thiện nguyện và văn hóa – thể thao. CLB sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên, vừa gắn kết cộng đồng doanh nhân gốc Tây Ninh, vừa nâng tầm hoạt động hội nhập quốc tế”.

THANH HIỀN