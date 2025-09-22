Đồng Tháp, Tây Ninh đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội

Trước nhu cầu bức thiết về nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp, các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh tập trung triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu 81.714 căn giai đoạn 2025-2030 theo Đề án của Chính phủ.

Thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo chủ trương của Chính phủ, tỉnh Đồng Tháp được Trung ương giao xây dựng 1.474 căn hộ trong giai đoạn 2025-2030.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn.

Để hoàn thành chỉ tiêu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát hiện trạng các dự án, làm việc trực tiếp với từng chủ đầu tư để có cam kết triển khai.

Những dự án chậm tiến độ, đã giao đất nhiều lần nhưng không thực hiện sẽ bị thu hồi, giao cho nhà đầu tư khác. Đồng thời, tỉnh tập trung tháo gỡ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 53%-54%, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai.

* Tại Tây Ninh, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn, tỉnh cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu 80.240 căn giai đoạn 2025-2030 theo Đề án của Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng nhanh, thu hút hơn 37.000 doanh nghiệp, gần 1.900 dự án FDI, kéo theo lượng lớn lao động nhập cư. Điều này tạo áp lực lớn về chỗ ở, nhất là tại các khu công nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, ban hành kế hoạch hàng năm và đưa chỉ tiêu nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đến nay, Tây Ninh đã hoàn thành 13 dự án nhà ở xã hội với 4.358 căn hộ. Đến hết năm 2025, tỉnh dự kiến triển khai 20 dự án mới, cung cấp thêm trên 10.000 căn nhà ở xã hội.

NGỌC PHÚC