Doanh thu quý 1-2026 xã Long Hải vượt 3.100 tỷ đồng

Sáng 9-4, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị lần thứ 13, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế quý 1-2026.

Bãi biển Long Hải, một trong những khu vực thu hút khách du lịch ở phía Đông TPHCM, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý 1-2026, Đảng ủy xã Long Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; giữ vững ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đối với lĩnh vực kinh tế, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ trên địa bàn đạt hơn 3.100 tỷ đồng, đạt trên 26% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước hơn 130 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch. Công tác phòng, chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp (IUU) được triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026; cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ nét.

Dịp này, Đảng ủy xã Long Hải đã khen thưởng 1 tổ chức Đảng và 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021–2025).

THÀNH HUY