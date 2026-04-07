Nét đẹp nghệ thuật hát bội trong Lễ giỗ Bà Rịa

Tối 6-4, nhân Lễ giỗ lần thứ 267 của Bà Rịa, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM và UBND xã Long Điền tổ chức chương trình hát bội truyền thống, thu hút đông đảo người xem.

Lễ Xây chầu đại bội được diễn ra với nghi thức trang nghiêm

Mở đầu chương trình là nghi thức Xây chầu đại bội trang nghiêm, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi trích đoạn Nghêu Sò Ốc Hến mang đến không khí vui vẻ với lối diễn dí dỏm của dàn diễn viên, làm nổi bật sự châm biếm sâu cay thói tham lam, nhũng nhiễu của quan lại, khiến nhiều khán giả bật cười thích thú.

Trích đoạn “Nghêu sò ốc hến” mang lại tiếng cười dí dỏm cho người xem

Tiếp đến là trích đoạn Ôn Đình chém Tá gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng những màn vũ đạo, động tác hình thể dứt khoát cùng nghệ thuật hóa trang cầu kỳ. Những pha xử lý kịch tính trên sân khấu khiến người xem chăm chú theo dõi, không ít người trầm trồ trước nghệ thuật biểu diễn và thần thái nhân vật.

Khép lại chương trình là trích đoạn lịch sử Anh hùng Trần Bình Trọng, với không khí trang nghiêm, bi tráng, khắc họa khí phách kiên trung của vị anh hùng dân tộc thà chết không hàng giặc.

Được ngồi xem hết cả buổi biểu diễn, bà Huỳnh Thị Lan (ấp Phước Hưng, xã Long Điền) chia sẻ: “Chương trình rất cuốn hút, vừa vui, vừa ý nghĩa. Tôi mong những buổi diễn như vậy được tổ chức nhiều hơn để người dân được thưởng thức”.

Một số trích đoạn trong chương trình nghệ thuật mang lại tiếng cười dí dỏm cho khán giả

Ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM chia sẻ, việc đưa hát bội đến trong Lễ giỗ Bà Rịa không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, mà còn khơi dậy tình yêu, ý thức gìn giữ và phát huy một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Theo truyền thuyết dân gian, bà Nguyễn Thị Rịa là người có công lớn trong quá trình khai phá vùng đất Mô Xoài (nay thuộc xã Long Điền, TPHCM). Bà đã vận động lưu dân khẩn hoang, lập làng và hiến khoảng 300 mẫu ruộng làm công điền để chia cho người nghèo, góp phần ổn định đời sống cư dân buổi đầu. Để ghi nhớ công lao của Bà Rịa, người dân địa phương đã lập đền thờ và tổ chức Lệ giỗ hằng năm, trở thành một sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng truyền thống, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

TRÚC GIANG