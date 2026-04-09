Nghệ sĩ múa Colin Ghys truyền cảm hứng bộ môn Line Dance tại Vũng Tàu

Nghệ sĩ múa Colin Ghys – “đại sứ quốc tế” của Line Dance không chỉ hướng dẫn nhiều động tác khó, đầy sức sáng tạo mà còn lan tỏa và truyền cảm hứng về bộ môn thể thao nghệ thuật cho hàng ngàn lượt người dân và du khách.

Tối 8-4, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), biên đạo múa người Bỉ Colin Ghys đã hướng dẫn bộ môn Line Dance miễn phí cho hơn 500 học viên đến từ 26 câu lạc bộ, đội nhóm nhảy ở khu vực phía Đông TPHCM. Chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân địa phương và khách du lịch.

Theo đó, nghệ sĩ Colin Ghys đã cùng những người yêu thích bộ môn Line Dance trình diễn những vũ điệu khỏe khoắn, đẹp mắt, khuấy động khu vực công viên – quảng trường Cá Ông (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM).

Nghệ sĩ Colin Ghys hoà cùng điệu nhảy với những người yêu thích bộ môn thể thao nghệ thuật Line Dance. Ảnh: QUANG VŨ

Được biết, Colin Ghys đến Việt Nam theo lời mời của nghệ sĩ Tô Hà, người sáng lập CLB Line Dance Làn sóng mới Vũng Tàu. Trong thời gian ở Vũng Tàu (từ ngày 5 đến ngày 8-4), Colin Ghys đã hướng dẫn cho hàng ngàn lượt người miễn phí, đồng thời truyền cảm hứng về một tinh thần thể thao nghệ thuật đầy sức hút này đến với mọi người.

Từ Vũng Tàu, anh đã truyền cảm hứng tuyệt vời cho bộ môn thể thao nghệ thuật Line Dance. Ảnh: QUANG VŨ

Rất đông người yêu thích Line Dance đã tham gia nhảy cùng nghệ sĩ Colin Ghys. Ảnh: QUANG VŨ

Không chỉ là một bộ môn nghệ thuật, Line Dance còn trở thành cầu nối cộng đồng, nơi những người xa lạ có thể cùng hòa nhịp trong âm nhạc. Chuyến đi của Colin Ghys đến Vũng Tàu – Việt Nam lần này không chỉ mang tính biểu diễn hay giảng dạy, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần kết nối âm nhạc, giai điệu và những bước chân đồng điệu.

Nghệ sĩ Colin Ghys chụp hình giao lưu. Ảnh: QUANG VŨ

Với hơn 80 tác phẩm và hai lần liên tiếp nhận giải Crystal Boot Awards (2025, 2026), nghệ sĩ Colin Ghys (sinh năm 1998 đến từ Bỉ) được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của Line Dance châu Âu và là "đại sứ quốc tế" của Line Dance.

QUANG VŨ