Phường Bình Trị Đông: Nhiều giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy

Năm 2026, lãnh đạo phường Bình Trị Đông (TPHCM) đặt mục tiêu xây dựng từ 30% đến 50% khu phố trên địa bàn không ma túy.

Ngày 8-4, Đảng ủy phường Bình Trị Đông (TPHCM) tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề về giải pháp xây dựng khu phố không tội phạm và tệ nạn về ma túy trong năm 2026.

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường cơ bản ổn định, song nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy vẫn còn. Năm 2026, phường đặt mục tiêu xây dựng từ 30% đến 50% khu phố đạt tiêu chí địa bàn không ma túy. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó Chi bộ khu phố đóng vai trò là hạt nhân.

Lãnh đạo phường Bình Trị Đông phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: MAI TUYỀN

Tại hội nghị, lãnh đạo phường yêu cầu các Tổ công tác của khu phố cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chủ công là Cảnh sát khu vực và Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy để nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, ngăn chặn và xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông Trần Xuân Điền, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, yêu cầu các lực lượng phải hành động quyết liệt, đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại”, quyết tâm giữ vững địa bàn không có tội phạm và tệ nạn ma túy trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

LÊ MINH