Sức sống cơ sở

Nhiều địa phương ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị

SGGPO

Ngày 8-4, các địa phương của TPHCM đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, lắp đặt bảng hiệu, mái che sai quy định, nhằm bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông.

​* Ngày 8-4, phường Rạch Dừa Tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, như lấn chiếm không gian công cộng, lối dành cho người đi bộ để kinh doanh, buôn bán ở một số tuyến đường xung quanh chợ Rạch Dừa. ​

Lực lượng chức năng phường Rạch Dừa nhắc nhở một hộ tiểu thương vi phạm trật tự đô thị

Bên cạnh biện pháp xử lý cứng rắn, địa phương cũng chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở để người dân tự giác chấp hành, không gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng phường Rạch Dừa vận động các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

* Cũng trong ngày 8-4, lực lượng chức năng phường Tam Thắng (TPHCM) tiếp tục đợt ra quân xử lý tình trạng hộ kinh doanh tự ý lắp đặt mái che di động, mái che cố định sai quy chuẩn tại khu vực chợ tự phát trên đường Trần Bình Trọng

Lực lượng chức năng phường Tam Thắng ra quân xử lý vi phạm lắp đặt ﻿mái che sai quy định

Trong buổi ra quân, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn khoảng 35 hộ chưa chấp hành hoặc chỉ tháo dỡ tạm thời để "đối phó" khi có lực lượng kiểm tra.

Để lập lại trật tự kỷ cương, phường Tam Thắng yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc tự tháo dỡ mái che vi phạm ngay trong ngày 8-4-2026. Sau thời gian này, địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế và xử phạt nghiêm theo quy định; mọi chi phí tháo dỡ do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chi trả.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG

