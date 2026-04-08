Nhiều địa phương ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị

* Ngày 8-4, phường Rạch Dừa Tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, như lấn chiếm không gian công cộng, lối dành cho người đi bộ để kinh doanh, buôn bán ở một số tuyến đường xung quanh chợ Rạch Dừa.
Bên cạnh biện pháp xử lý cứng rắn, địa phương cũng chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở để người dân tự giác chấp hành, không gây cản trở giao thông.
* Cũng trong ngày 8-4, lực lượng chức năng phường Tam Thắng (TPHCM) tiếp tục đợt ra quân xử lý tình trạng hộ kinh doanh tự ý lắp đặt mái che di động, mái che cố định sai quy chuẩn tại khu vực chợ tự phát trên đường Trần Bình Trọng
Trong buổi ra quân, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn khoảng 35 hộ chưa chấp hành hoặc chỉ tháo dỡ tạm thời để "đối phó" khi có lực lượng kiểm tra.
Để lập lại trật tự kỷ cương, phường Tam Thắng yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc tự tháo dỡ mái che vi phạm ngay trong ngày 8-4-2026. Sau thời gian này, địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế và xử phạt nghiêm theo quy định; mọi chi phí tháo dỡ do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chi trả.