Xã Nhà Bè thành lập 103 đội PCCC ở các ấp

Việc thành lập 103 Đội chữa cháy dân phòng và đưa vào hoạt động 4 xe chữa cháy mini ở xã Nhà bè (TPHCM), nhằm tăng cường năng lực ứng phó cháy nổ và góp phần xây dựng lực lượng PCCC ngay tại cơ sở.

Sáng 8-4, UBND xã Nhà Bè (TPHCM) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 103 Đội chữa cháy dân phòng tại các ấp với 314 thành viên; ra mắt mô hình xe chữa cháy mini và ký kết bàn giao, tiếp nhận các bến bãi lấy nước phục vụ công tác PCCC.

Xã Nhà Bè ra mắt xe chữa cháy mini và thành lập lực lượng chữa cháy dân phòng

Theo UBND xã Nhà Bè, từ nguồn xã hội hóa, xã đã đầu tư 4 xe chữa cháy mini (kinh phí hơn 440 triệu đồng), máy bơm cao áp, bồn chứa 1.200 lít và một số thiết bị chuyên dụng khác. Đây là những phương tiện PCCC phù hợp với hoạt động PCCC ở địa bàn có những hẻm nhỏ, giúp xử lý các sự cố ngay từ ban đầu rất hiệu quả.

Xe chữa cháy mini do các thành viên Đội chữa cháy dân phòng ở các ấp quản lý, khai thác

Để cho công tác PCCC được hiệu quả hơn, dịp này xã Nhà Bè còn bố trí 3 địa điểm lấy nước tại hẻm 434 đường Nguyễn Bình, Công viên Phú Xuân và khu vực hồ nước Phước Kiển.

Bãi lấy nước ngay tại khu dân cư sẽ góp phần xử lý kịp thời các sự cố ngay từ ban đầu

ĐÌNH DƯ