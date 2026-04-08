Phường Đông Hòa: Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, thúc tiến độ dự án trọng điểm

Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường, dẫn đầu đã rà soát hiện trạng, nắm bắt tình hình sử dụng đất, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các hộ dân còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đoàn trao đối với phía Công ty TNHH TM DV Toàn An

Tại đoạn cuối dự án đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài, trường hợp Công ty TNHH TM DV Toàn An có tổng diện tích thu hồi 1.168,8 m². Trong đó, 603,2 m² đã được phê duyệt bồi thường gần 15 tỷ đồng; phần còn lại 564,8 m² (giáp Xa lộ Hà Nội) chưa đủ cơ sở pháp lý để chi trả. Đoàn thống nhất đề xuất xin ý kiến cấp thẩm quyền để hoàn thiện phương án bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đối với hộ ông Nguyễn Sỹ Hòa (tại dự án đường Đông Bắc 2), diện tích bị thu hồi 74 m² đã nhận hơn 2,2 tỷ đồng bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng do khiếu nại. Đoàn đề xuất hỗ trợ đo đạc, cắm mốc phần diện tích còn lại, bổ sung chi phí chưa kiểm kê và hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Thời hạn bàn giao được ấn định trước ngày 15-4-2026; quá thời hạn, địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định.

UBND phường Đông Hòa quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình trên địa bàn

Công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ các dự án, vì vậy, lãnh đạo UBND phường đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân.

ĐÌNH DƯ