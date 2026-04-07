Xã Long Hải siết quản lý tàu cá mất kết nối giám sát hành trình

Ngày 7-4, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức cuộc họp để rà soát, xác minh các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và tàu chưa đủ điều kiện hoạt động.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, cho biết đến ngày 6-4, trên địa bàn còn 176 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động; trong đó có 12 tàu dài từ 12m đến 15m đang chờ hoàn tất thủ tục đăng kiểm.

Theo Phòng Kinh tế xã, trong tổng số 118 tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2025, đến nay đã rà soát, xác minh được 79 tàu, còn lại 39 tàu đang tiếp tục làm rõ.

Lắp đặt thiết bị GPS cho một tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tại xã Long Hải (TPHCM)

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tâm đề nghị Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM phối hợp địa phương khẩn trương hoàn tất rà soát, xác minh 39 tàu cá mất kết nối, đồng thời đẩy nhanh thủ tục đăng kiểm cho 12 tàu đang chờ, tạo điều kiện để ngư dân sớm đưa tàu ra khai thác; thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 10-4.

Đối với 176 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, UBND xã yêu cầu Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan cập nhật hình ảnh, xác định vị trí, tọa độ neo đậu từng tàu, báo cáo Ban Chỉ đạo IUU xã hàng ngày, kiên quyết không để tàu tự ý di chuyển.

