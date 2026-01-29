Doanh thu thương mại – dịch vụ xã Long Hải trong một tháng đạt trên 992 tỷ đồng

Tháng đầu năm 2026, kinh tế xã Long Hải (TPHCM) ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tổng thu ngân sách đạt hơn 57 tỷ đồng, thương mại – dịch vụ đạt 992 tỷ đồng, sản lượng khai thác hải sản hơn 3.800 tấn.

Toàn xã Long Hải hiện có hơn 1.200 tàu cá, sản lượng khai thác hải sản trong tháng đạt trên 3.800 tấn.

Ngày 29-1, tại hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 -2026, ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Hải (TPHCM) cho biết: Trong tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu kinh tế của Long Hải tiếp tục khởi sắc. Tổng doanh thu thương mại – dịch vụ đạt trên 992 tỷ đồng, tương đương 8,3% kế hoạch năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 57 tỷ đồng, hoàn thành 13,3% dự toán năm.

Công tác cải cách hành chính được chú trọng. Trong tháng, xã tiếp nhận 1.206 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 818 hồ sơ, đạt trên 67%; các hồ sơ còn lại đang trong thời hạn xử lý.

Ngành du lịch cũng là thế mạnh của xã Long Hải.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm. Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã đã tổ chức trao quà cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.

Trong tháng 2-2026, xã Long Hải tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: khánh thành và đưa vào hoạt động khu ẩm thực đêm tại các tuyến đường quy hoạch số 14, 15 và khu vực bờ kè Phước Tỉnh; tăng cường kiểm tra giá cả, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ tại chợ và các điểm kinh doanh dịch vụ - du lịch dịp Tết; thu hút đầu tư vào các dự án du lịch và nhà ở xã hội; triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU); tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

