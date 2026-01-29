Tết đến sớm với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Sáng 28-1, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương phối hợp UBND phường Thới Hòa (TPHCM) tổ chức trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thới Hòa và trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Hành trình Xuân số 4, với tổng cộng 150 phần quà Tết được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, 80 phần quà được trao cho trẻ em tại phường Thới Hòa và 70 phần quà dành cho trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương. Mỗi phần quà gồm 400.000 đồng tiền mặt và quà Tết gồm bánh, kẹo, sữa, gạo trị giá hơn 300.000 đồng.

Ông Wojciech Krysiak (Công ty Rawlplug) - đại diện đơn vị đồng hành chúc các em nhỏ đón năm mới cùng gia đình an vui

Có mặt tại Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương từ rất sớm, ông Nguyễn Hoàng Mẫn, 48 tuổi, bán vé số dạo cho biết, vợ mất sớm để lại hai đứa con nhỏ, bản thân ông lại bị tật ở chân nên di chuyển khó khăn. Hàng ngày ông Mẫn ngược xuôi trên chiếc xe ba bánh vòng quanh các khu dân cư bán vé số kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Sáng nay, ông Mẫn chở con trai 10 tuổi, học lớp 4 tại trường Tiểu học Duy Tân háo hức đến đây nhận quà tết.

Ở một góc hội trường, cháu Huỳnh Hiểu Nhi, học sinh lớp 9 Trường THCS Thới Hòa đang chờ đợi gọi tên để lên nhận quà tết. Cháu Nhi cho biết: "Cha mẹ con làm công nhân, quê ở Đắk Lắk. Con cảm thấy rất vui vì được quan tâm và yêu thương. Sau một ngày làm việc, ba mẹ em nhận được món quà này sẽ cảm động lắm ạ".

Đại diện UBND phường Thới Hòa cùng các đơn vị trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường

Chương trình nhằm góp phần giúp các em có thêm niềm vui, động lực đón Tết cổ truyền trong không khí yêu thương, đầm ấm.

Sau phần trao quà, các đơn vị phát 5 kg gạo cho mỗi gia đình

Ông Bùi Văn Thuyết, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. Với lần trao quà này, chương trình mong muốn sẽ giúp các em có thêm niềm vui, động lực đón Tết cổ truyền trong không khí yêu thương, đầm ấm.

Phấn quà tết là niềm động viên của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp tết

TÂM TRANG