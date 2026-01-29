Phường Thới An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng 29-1, UBND phường Thới An, TPHCM đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Để đảm bảo nhu cầu máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Thới An xây dựng kế hoạch tổ chức vận động hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc".

Các khu phố thuộc phường Thới An đã phối hợp các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc tham gia hiến máu.

Trong sáng 29-1, đã có hơn 300 người đến hiến máu tình nguyện. Có không ít cô chú lớn tuổi cũng có mặt từ sớm để tham gia chương trình ý nghĩa này. Nhiều bạn trẻ cho biết đã hiến máu nhiều lần và rất hào hứng trong những lần tham gia chia sẻ giọt máu cứu người.

