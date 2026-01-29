Xã Nghĩa Thành: Bàn giao Nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở

Xã Nghĩa hánh (TPHCM) vận động xây tặng được 4 căn Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Tất cả đều được bàn giao trước Tết Bính Ngọ năm 2026.

Sáng 29-1, Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Thành (TPHCM) phối hợp Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tổ chức lễ bàn giao Nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Trần Quốc Vũ (37 tuổi, ngụ ấp Phú Sơn).

Xã Nghĩa Thành trao Quyết định bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình anh Trần Quốc Vũ

Gia đình anh Vũ thuộc diện khó khăn về nhà ở. Cả hai vợ chồng là lao động phổ thông, thu nhập bấp bênh. Vợ anh Vũ mắc bệnh nan y về da, thường xuyên tái phát, phải điều trị dài ngày, khiến kinh tế gia đình càng khó khăn.

Căn nhà trước đây được dựng tạm từ năm 2018, vách tôn, nền đất, rộng chừng 27m2 xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là những lúc mưa gói.

Lãnh đạo xã Nghĩa Thành tặng quà cho gia đình anh Trần Quốc Vũ

Đến tháng 12-2025, từ nguồn hỗ trợ của chính quyền địa phương, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Nghĩa Thành và sự chung tay của các nhà hảo tâm, gia đình anh Vũ đã xây dựng được căn nhà cấp 4, gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và các công trình phụ, với tổng kinh phí khoảng 170 triệu đồng. Trong đó, địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại người thân ủng hộ thêm.

Lãnh đạo xã Nghĩa Thành tham quan nhà mới của gia đình anh Trần Quốc Vũ

Tại lễ bàn giao nhà và trao quà cho anh Vũ, đồng chí Nguyễn Hữu Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, đợt này địa phương vận động xây dựng được 4 căn Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn và đều được bàn giao trước Tết Bính Ngọ năm 2026.

TRÚC GIANG