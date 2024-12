Doanh thu toàn ngành TT-TT năm 2024 tăng 13,2%

Sáng 29-12, Bộ TT-TT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2024, doanh thu toàn ngành TT-TT ước đạt trên 4,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2023, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 109.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2023.

Trong đó, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 147.000 tỷ đồng, tăng 3,49% so với năm 2023; lĩnh vực bưu chính đạt doanh thu dịch vụ ước đạt 71.140 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023 và ước đạt 110,8% kế hoạch năm 2024; doanh thu lĩnh vực an toàn thông tin mạng ước đạt 7.179 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị tại trụ sở Bộ TT-TT

Báo cáo của Bộ TT-TT cho biết, lĩnh vực an toàn thông tin đã bảo vệ 1,3 triệu người dân, không truy cập vào các website lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Trong năm 2024 đã xử lý 8.558 website lừa đảo, vi phạm pháp luật; 100% bộ, ngành, địa phương được hỗ trợ rà soát, triển khai các biện pháp an toàn, an ninh mạng thông qua các nền tảng do Bộ TT-TT phát triển.

622 lượt cán bộ chuyên trách an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước, doanh nghiệp được tham gia diễn tập thực chiến do Bộ TT-TT tổ chức. Tính đến hết năm 2024, cả nước đã có hơn 13,33 triệu chứng thư chữ ký số được cấp.

Cũng trong năm 2024, tỷ trọng kinh tế số trong GDP (ước tính) 18,3%, tăng trưởng 20% so với năm 2023. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chuyển đổi số, số lượt doanh nghiệp tiếp cận chương trình đạt trên 1,3 triệu lượt, doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng của chương trình vượt 400.000 doanh nghiệp, chiếm 43,5% tổng doanh nghiệp trên cả nước.

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin trong năm 2024 đạt doanh thu ước đạt trên 3,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 132,341 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2023.

Tỷ lệ giá trị Việt Nam/doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT ước đạt 31,8%, tăng 3,1 điểm % so với năm 2023. Tính đến ngày 31-11-2024, số doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động là 54.500 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo, trong năm 2024, doanh thu lĩnh vực phát thanh, truyền hình đạt 12.524 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2023; doanh thu ngành game ước đạt khoảng 12.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2023.

Cũng trong năm 2024, tỷ lệ tin xấu, độc, sai sự thật được phát hiện và xác minh trên mạng xã hội được ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời trong năm ước đạt khoảng 92,7%, tăng 0,4 điểm % so với cùng kỳ năm 2023.

Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền năm 2024 ước đạt 21,2 triệu thuê bao, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ xấp xỉ 10.500 tỷ đồng, đạt cùng kỳ năm trước. Số lượng tài khoản người dùng Việt Nam thường xuyên sử dụng mạng xã hội Việt Nam đạt 110 triệu tài khoản (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023).

Theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử năm 2024 (EGDI) của Liên hợp quốc, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71 trong tổng số 193 quốc gia, tăng 15 bậc so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm EGDI ở mức rất cao và có vị trí xếp hạng cao nhất kể từ khi bắt đầu tham gia đánh giá EGDI của Liên hợp quốc năm 2003. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5/11 nước về Chính phủ điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Tháng 9-2024, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) cũng đã công bố Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu năm 2024 (GCI). Theo đó, Việt Nam đã tăng 8 bậc kể từ báo cáo công bố năm 2021, vươn lên vị trí thứ 17/194 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đứng thứ 4 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 3 trong số các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về lĩnh vực an ninh mạng.

TRẦN BÌNH