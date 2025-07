Dốc toàn lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tàu du lịch bị lật. Ảnh: TTXVN

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng chỉ rõ, công tác cứu nạn, cứu hộ phải khẩn trương và tính toán phương án bảo đảm an toàn cao nhất cho các lực lượng tìm kiếm, trước thời tiết có chiều hướng ngày càng xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Lực lượng chức năng đang dốc sức tìm kiếm các nạn nhân

Các lực lượng chức năng cần phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn ngay trong đêm 19-7, cố gắng không để đến sáng 20-7 khi thủy triều, hải lưu thay đổi. Mục tiêu cao nhất là hy vọng cứu thêm được người còn sống và tìm kiếm tất cả thi thể các nạn nhân.

Cùng với đó, ở trong đất liền, tỉnh Quảng Ninh cần sớm chuẩn bị nơi để đón tiếp người nhà nạn nhân đến nhận thi thể; tiến hành các hoạt động động viên, thăm hỏi, chăm lo cho gia đình người bị nạn.

Nhiều lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm tại hiện trường

Trong khi đó, thông tin Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn do UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long… thì tới khoảng 22 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy được 39 người, gồm hành khách và thuyền viên.

Trong số này có 11 người còn sống và 28 người tử vong. Hiện những người còn sống được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Một cần cẩu loại lớn được điều ra hiện trường để cẩu con tàu lên

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 khi đang chở khách du lịch thăm quan vịnh Hạ Long thì gặp dông lốc khiến tàu bị lật. Thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có 48 hành khách và 5 thuyền viên. Phần lớn du khách đi trên tàu là tới từ Hà Nội.

Tàu QN-7105 do ông Đ.V.T. (ở phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng; giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa số 01404/24S14, do Trạm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10-1-2025, có hiệu lực đến ngày 4-2-2026.

MINH KHANG