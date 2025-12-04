TPHCM: Xử lý trách nhiệm chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công

Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TPHCM, nếu để xảy ra chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoặc không thực hiện đúng yêu cầu được giao.

Chiều 4-12, Văn phòng UBND TPHCM phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công tại các phường, xã khu vực Bình Dương.

Xử lý trách nhiệm để chậm trễ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công tại khu vực Bình Dương. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải ngân vốn đầu tư công gặp nhiều trở ngại do thay đổi tổ chức, quy trình phối hợp phức tạp, khối lượng công việc tăng cao trong khi bộ máy mới chưa ổn định. Điều này khiến tiến độ nhiều công trình trọng điểm bị ảnh hưởng. Dù vậy, trong thời gian qua, Thành phố và các sở ngành đã liên tục tổ chức họp chuyên đề, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn; các địa phương cũng tích cực phối hợp triển khai nhiều giải pháp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

UBND TPHCM yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục bám sát địa bàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xem công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ các dự án đầu tư công. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục duy trì quyết tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp và phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ bồi thường – tái định cư và giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Đối với vướng mắc về giá bồi thường tại hạng mục khu tái định cư Tân Bình thuộc dự án Vành đai 3, UBND TPHCM yêu cầu phường Tân Đông Hiệp xây dựng phương án giá phải đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước – người dân và tuân thủ pháp luật đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Tư pháp và địa phương hướng dẫn xác định loại đất, vị trí và điều kiện thực tế làm cơ sở đề xuất giá bồi thường. UBND phường Tân Đông Hiệp thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất và trình phê duyệt theo đúng thẩm quyền. Quá trình lập giá phải khách quan, minh bạch, đảm bảo đúng quyền lợi người dân và tránh thất thoát ngân sách.

UBND TPHCM yêu cầu các phường, xã rà soát, thẩm định và phê duyệt hồ sơ bồi thường, tái định cư trong tối đa 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương, Ban Quản lý dự án và UBND các địa phương phải gửi báo cáo nhanh về tiến độ bồi thường, giải ngân trước 15 giờ hằng ngày. Nội dung báo cáo yêu cầu đầy đủ số liệu lũy kế, mốc thời gian, khối lượng công việc, số hồ sơ còn tồn và đánh giá nguyên nhân – trách nhiệm – giải pháp.

Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra chậm tiến độ hoặc không thực hiện đúng yêu cầu được giao.

QUỐC HÙNG