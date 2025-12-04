Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền

Ngày 4-12, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định về Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực ấp Tân Quới, xã Tân Long (từ bến đò An Long - Tân Quới về phía thượng nguồn).

Khu vực bờ sông Tiền bị sạt lở nghiêm trọng đã được UBND tỉnh Đồng công bố tình huống sạt lở khẩn cấp

Phạm vi áp dụng tình huống khẩn cấp có chiều dài khoảng 360m (từ bến đò An Long - Tân Quới về phía thượng nguồn), uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của 39 hộ dân sinh sống tại khu vực sạt lở, nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Trong đó, có 24 hộ dân đang sinh sống sát bờ sông, cần phải di dời khẩn cấp đến nơi ở an toàn.

Theo đó, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn cấp tổ chức di dời 24 hộ dân nằm sát bờ sông đến nơi an toàn; xác định vành đai sạt lở, thực hiện việc cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm; theo dõi sát diễn biến sạt lở, triển khai ngay các giải pháp phi công trình, các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở tiếp tục xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân…

Đồng thời, nghiêm cấm phương tiện giao thông bộ qua lại trong khu vực; khẩn trương triển khai khảo sát, đánh giá toàn tuyến và đề xuất các biện pháp khắc phục sạt lở hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực; đặc biệt là khu vực bến phà An Long - Tân Quới, xã Tân Long nhằm kịp thời ngăn chặn sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở NN-MT khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá xác định phạm vi ảnh hưởng cần xử lý; tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn các biện pháp cần triển khai ngay nhằm ngăn chặn sạt lở phát sinh; đồng thời, đề xuất giải pháp xử lý căn cơ theo quy định.

NGỌC PHÚC