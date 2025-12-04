Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: Thống nhất giới thiệu 217 người ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức vào ngày 15-3-2026. Sự thành công của cuộc bầu cử phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, có vai trò, trách nhiệm vô cùng quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam.

Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1-12 đến 10-12-2025; Hiệp thương lần 2 trong khoảng thời gian từ ngày 2-2 đến 3-2-2026. Hiệp thương lần 3 trong khoảng thời gian từ ngày 9-2 đến 20-2-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, biểu quyết nhất trí về dự kiến tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 217 đại biểu.

Hội nghị đồng thuận về dự kiến cơ cấu, thành phần như Nghị quyết số 1897/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thuận về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ngay sau hội nghị, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện, ban hành các văn bản gồm Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; thông báo công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ nhất gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ Chính trị và Quốc hội đã quyết định ngày bầu cử là 15-3-2026, như vậy, thời điểm hiệp thương vòng 2 và vòng 3, cũng như tổ chức các hội nghị liên quan đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Các thủ tục, quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú được tiến hành theo quy định đã đề ra, vì vậy vai trò của Mặt trận từ Trung ương đến địa phương là rất quan trọng, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 thật sự là sự kiện chính trị của cả đất nước, của dân tộc, cũng là ngày hội lớn của toàn dân.

PHAN THẢO