Đổi mới để nâng vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu

Ngày 24-3, tại TPHCM, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp 2026 với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu: Đổi mới để bứt phá”.

Nhiều doanh nghiệp tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp 2026. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại diễn đàn, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, cho rằng với quy mô thương mại lớn và độ mở kinh tế cao, doanh nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực nâng cấp toàn diện; đổi mới không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để bứt phá.

Thực tế, doanh nghiệp Việt đã từng bước chuyển từ “tham gia” sang “tạo dựng giá trị” trong chuỗi giá trị toàn cầu, song kết quả chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp lớn. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp hạn chế về quy mô, công nghệ và năng lực quản trị.

Cũng theo ông Võ Tân Thành, các điểm nghẽn về vốn, công nghệ, nhân lực và liên kết chuỗi vẫn là rào cản lớn. Trong bối cảnh đó, đổi mới được xác định là chìa khóa để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở góc độ tài chính, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, cho biết cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hỗ trợ tăng trưởng xanh, lồng ghép trong chiến lược phát triển ngành ngân hàng. Nhiều chương trình tín dụng đã phát huy hiệu quả như cho vay đổi mới công nghệ cao trong nông nghiệp; tín dụng nông nghiệp xanh, sạch;...

Các chương trình này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, sạch. Đồng thời, hệ thống ngân hàng đẩy mạnh tín dụng cho các dự án năng lượng tái tạo, sản xuất sạch, công nghệ hiện đại. Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh đạt gần 780.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 4,19% tổng dư nợ, duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực.

Song song đó, ngành ngân hàng đẩy mạnh cải cách thủ tục, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng dịch vụ tài chính, qua đó hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính.

Bên cạnh nguồn lực vốn, các ý kiến tại diễn đàn cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao quản trị theo chuẩn quốc tế và tăng cường liên kết doanh nghiệp. Việc tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, lao động và chất lượng sẽ là chìa khóa mở rộng thị trường, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt.

Diễn đàn Doanh nghiệp 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

MINH XUÂN