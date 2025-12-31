Đối tượng đâm tử vong lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở lãnh án chung thân

Đối tượng Lê Văn Chì

Theo cáo trạng, Chì là đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy tại địa phương. Công an xã Hội An cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhiều lần đến nhà mời Chì về trụ sở làm việc, nhưng đối tượng không chấp hành và thường xuyên lẩn trốn.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18-8-2025, sau khi uống rượu xong, Chì đi bộ từ nhà đến quán nước giải khát cách khoảng 50m thì thấy ông Nguyễn Văn Trai (sinh năm 1963, cư trú tại địa phương) là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Hội An, đang ngồi uống nước với mọi người bên trong quán.

Lúc này, Chì nghĩ ông Trai ngồi canh giữ mình, đợi lực lượng an ninh trật tự đến đưa đi test ma túy. Tức giận, Chì đi về nhà lấy một đoạn tuýp sắt nhọn rồi quay lại quán nước và bất ngờ lao đến đâm một nhát vào vùng bụng ông Trai rồi bỏ chạy, trốn khỏi địa phương.

Ông Trai được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, đến tối 20-8, ông Trai tử vong. Ngày 21-8, Chì bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại TPHCM. Ngày 22-8, Chì bị khởi tố, điều tra.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chì tù chung thân về tội “Giết người” và buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 100 triệu đồng.

NAM KHÔI