Đối tượng giết em vợ ở Đắk Lắk khai gì?

Sáng 6-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Liat Enuôl (sinh năm 1986, trú tại buôn Mblớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Y Liat Enuôl khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 4-1, đối tượng đang chơi với mấy cháu nhỏ trong buôn thì thấy Y.B.N. (sinh năm 1986, trú cùng buôn, là em vợ Y Liat Enuôl) đi nhậu về. Trong lúc nói chuyện, 2 anh em đã xảy ra mâu thuẫn và Y.B.N. lấy cây dao rựa mang theo chém trúng đầu Y Liat. Y Liat bỏ chạy thì Y.B.N. tiếp tục đuổi theo. Khi chạy đến bờ hồ của một hộ dân gần đó, Y Liat đứng lại vật lộn với Y.B.N. làm cây dao văng xuống đất. Lúc này, Y Liat bóp cổ, rồi đè mạnh lưỡi dao vào vùng cổ của Y.B.N. Một lúc sau, khi thấy Y.B.N. đã chết, Y Liat kéo nạn nhân xuống hồ nước rồi lấy gốc cây và đá đè lên giấu xác. Sau đó, Y Liat bỏ trốn.

Đối tượng Y Liat Enuôl

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, vợ của Y.B.N. đi ngang qua, thấy xe máy của chồng để gần bờ hồ nhưng không thấy người nên đã hô hoán cùng người thân đi tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân dưới hồ.

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Y Liat Enuôl

Sau khi xảy ra vụ việc, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Ea Na đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ. Đến khoảng 9 giờ ngày 5-1, lực lượng công an đã bắt được Y Liat khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng lúa trong buôn Mblớt.

MAI CƯỜNG