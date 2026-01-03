Đối tượng lừa cho thuê nhà tại Phú Quốc bị bắt

Nghĩa bịa đặt thông tin về chủ nhà tên “Tiến”, tạo dựng các tin nhắn Zalo giả, cung cấp hình ảnh và thông tin không đúng sự thật để lừa người thuê chuyển tiền đặt cọc 135 triệu đồng.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Hửu Nghĩa

Chiều 3-1, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Hửu Nghĩa (sinh năm 1996) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều tra xác định, chị C. được công ty giao tìm thuê nhà tại khu Grand World (khu phố Gành Dầu) để kinh doanh nhà hàng.

Ngày 29-10-2025, chị C. gặp Nghĩa để nhờ tìm mặt bằng trong khu vực Grand World. Nghĩa dẫn chị C. trực tiếp đến trước 2 căn shophouse trong khu Grand World và dùng thủ đoạn gian dối khi tự nhận có khả năng môi giới, cho thuê 2 căn này, dù không phải là chủ sở hữu và không được chủ sở hữu hợp pháp ủy quyền.

Nghĩa bịa đặt thông tin về chủ nhà tên “Tiến”, tạo dựng các tin nhắn Zalo giả, cung cấp hình ảnh và thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin rằng có chủ nhà đồng ý cho thuê.

Trên cơ sở đó, Nghĩa yêu cầu và hướng dẫn chị C. chuyển đặt cọc số tiền 135 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên em ruột Nghĩa, với nội dung đặt cọc thuê nhà. Sau khi nhận tiền, Nghĩa không thực hiện việc ký kết hợp đồng, không bàn giao mặt bằng, đồng thời né tránh, không hoàn trả tiền dù đã cam kết trả lại.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ sở hữu hợp pháp của 2 căn shophouse không phải người tên “Tiến” như Nghĩa đã giới thiệu. Nghĩa không có quyền nhận tiền đặt cọc hoặc cho thuê.

NAM KHÔI