Huy động sức mạnh tổng hợp giữ vững trật tự, an toàn xã hội

Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các đơn vị, TPHCM đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự buổi lễ

Chiều 28-1, Công an TPHCM phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM đồng chủ trì Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác cùng các đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh TPHCM; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Chi cục Hải quan khu vực II; Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian qua, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, duy trì nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao.

Các đơn vị thường xuyên thông báo trao đổi thông tin, thống nhất các biện pháp hoạt động, tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu, bảo vệ địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cùng các đơn vị vũ trang trên địa bàn và các sở, ban, ngành của thành phố, sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự được phát huy rõ nét.

Các cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp.

Theo đó, nội dung xoay quanh việc phối hợp trao đổi thông tin và kiểm tra, xác minh thông tin; vận động quần chúng; đấu tranh phòng chống tội phạm; bảo vệ chủ quyền quốc gia, trật tự trên vùng trời, vùng biển và không gian mạng…

Các cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy khẳng định, việc xây dựng và thực hiện quy chế là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Trần Văn Bảy đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc nội dung quy chế, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; tăng cường trao đổi thông tin từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở; nâng cao năng lực dự báo để kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố các giải pháp phù hợp, tuyệt đối không để phát sinh "điểm nóng" hay bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

MẠNH THẮNG - THU HOÀI