Cần Thơ: Mang xuân ấm đến người dân vùng ven biển

Ngày 28-1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Cần Thơ tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, tại Đồn Biên phòng An Thạnh Ba (xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ).

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã Cù Lao Dung.

Chiến sĩ BĐBP TP Cần Thơ gói bánh tét cùng người dân

Trao quà, bánh cho người dân khó khăn khu vực ven biển Cần Thơ

Trong không khí vui tươi, gắn kết, chương trình diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: trao quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu thể dục thể thao; gói và trao tặng bánh tét; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ; gian hàng “0 đồng”, “Tay kéo Biên phòng”…

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 600.000.000 đồng; công trình cấp nước sạch, trị giá 150.000.000 đồng; công trình xây dựng cầu nông thôn, trị giá 350.000.000 đồng; 100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, với tổng số tiền 50.000.000 đồng; 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Trao quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi cho biết, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, gần gũi, là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”.

Những món quà được trao tặng hôm nay không chỉ có ý nghĩa vật chất, mà còn là sự cổ vũ về tinh thần, giúp mỗi gia đình nghèo ở khu vực biên giới biển TP Cần Thơ được đón Tết cổ truyền ấm áp, vui tươi và hạnh phúc.

Khánh thành t ượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”

Dịp này, Ban chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”, tại khuôn viên đồn Biên phòng An Thạnh Ba.

TUẤN QUANG