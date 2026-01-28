Côn Đảo miễn thu phí dịch vụ hành khách tại cảng, hoàn tiền trong 48 giờ nếu đã thanh toán

Ban Quản lý cảng Bến Đầm (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) vừa thông báo tiếp tục thực hiện chính sách miễn thu giá dịch vụ hành khách sử dụng cảng, nhà ga cảng biển đối với người dân thường trú và các lực lượng công tác trên địa bàn. Trường hợp hành khách đã thanh toán phí khi mua vé online hoặc qua đại lý sẽ được hoàn tiền trong vòng 48 giờ sau chuyến tàu.

Tàu khách Thăng Long tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo thuộc Công Ty Cổ Phần Phú Quốc Express khai thác.

Theo hướng dẫn của Ban Quản lý cảng Bến Đầm, các đối tượng được miễn phí gồm: người dân có căn cước công dân ghi nơi thường trú tại Côn Đảo; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; công chức, viên chức, người lao động đến công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn.

Đến nay, đã có gần 6.000 người được cập nhật hồ sơ miễn giảm và mua vé trực tiếp tại quầy bán vé của Ban Quản lý cảng Bến Đầm mà không phải nộp phí dịch vụ hành khách.

Đối với hành khách mua vé lần đầu tại quầy bán vé ở Cảng tàu khách (khu 5) hoặc Cảng Bến Đầm (khu 10), nhân viên sẽ kiểm tra, lưu hồ sơ miễn giảm và không thu phí. Từ các lần mua tiếp theo, thông tin đã được lưu trên hệ thống, hành khách không cần xuất trình lại giấy tờ.

Gần 6.000 người được cập nhật hồ sơ miễn giảm và làm thủ tục mua vé trực tiếp tại quầy bán vé của Ban Quản lý cảng Bến Đầm mà không phải trả phí dịch vụ hành khách

Trường hợp mua vé qua đại lý hoặc hình thức trực tuyến và đã thanh toán trước phí dịch vụ hành khách (18.000 đồng/vé), người dân có thể đến quầy bán vé hoặc gửi hồ sơ qua Zalo phòng vé để làm thủ tục hoàn tiền trước chuyến đi hoặc trong vòng 48 giờ sau khi tàu cập cảng.

Ngoài ra, một số đại lý bán vé đủ điều kiện về nhân lực, thiết bị cũng được phép thực hiện miễn giảm trực tiếp cho hành khách và đối soát dữ liệu với cảng trong ngày.

Ban Quản lý cảng Bến Đầm khuyến khích người dân liên hệ trực tiếp phòng vé để được hỗ trợ nhanh chóng qua hotline/Zalo: 0941.005.900 hoặc Fanpage của đơn vị.

Chính sách này nhằm giảm chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân sinh sống, làm việc và công tác tại đặc khu Côn Đảo.

THÀNH HUY