Nhận hỗ trợ nhanh chóng chỉ với “một chạm” trên tài khoản an sinh VNeID

TPHCM đang đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID, biến công nghệ thành “cánh tay nối dài” để những khoản hỗ trợ đến tận tay người dân một cách minh bạch, nhanh chóng.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có văn bản số 1150/SVHTT-BCXB ngày 27-1 gửi các các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về việc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tài khoản an sinh xã hội để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Người dân phường Cầu Ông Lãnh được các tình nguyện viên hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID

Văn bản nêu rõ, việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền nêu bật những tiện ích, hiệu quả từ việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đem lại cho đời sống xã hội, quản lý nhà nước, phục vụ quyền và lợi ích của người dân.

Đặc biệt là việc đẩy mạnh thông tin, thực hiện các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, tin bài, video clip, infographic, e-magazine, long-form để tuyên truyền, phổ biến, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội, thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chỉ trả không dùng tiền mặt trực tiếp qua ứng dụng VNeID.

Theo đó, lợi ích thiết thực nhất đó là việc không còn cảnh người dân xếp hàng chờ đợi hay những cuốn sổ tay ghi chép thủ công. Việc thực hiện Đề án 06 tại TPHCM đã bước sang giai đoạn mới đầy nhân văn, thông qua việc thực hiện số hóa chi trả an sinh xã hội.

Hướng dẫn đăng ký chi trả an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID

Thực tế vừa qua, việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 qua VNeID đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Tiền hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân, bảo đảm tính minh bạch tuyệt đối, đúng người, đúng chế độ và không thất thoát.

Thành phố cũng khuyến nghị, đối với người dân gặp khó khăn khi thao tác, lực lượng Công an và Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố sẵn sàng hỗ trợ tận tình. Việc đăng ký ngay hôm nay chính là chìa khóa để mỗi công dân thụ hưởng quyền lợi chính đáng và cùng thành phố xây dựng một cộng đồng số văn minh.

MẠNH THẮNG